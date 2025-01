Mini PC (Ryzen 5, W11Pro) in sconto: il coupon per BOSGAME E2

Con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e oggi in forte sconto su Amazon, BOSGAME E2 è il Mini PC perfetto per ogni scrivania. Compatto e potente, ha in dotazione un comparto hardware che lo rende adatto al lavoro, ma non solo, anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero.

BOSGAME E2: le specifiche del Mini PC

A proposito di specifiche tecniche, proponiamo di seguito l’elenco di quelle più importanti, così da capire quanto il computer in miniatura sia versatile, nonostante le sue dimensioni davvero ridotte al minimo (12,6×11,2×4,1 centimetri). Per altri dettagli dai uno sguardo alla scheda completa sull’e-commerce.

Processore AMD Ryzen 5 3550H con chip grafico AMD Radeon Vega 8;

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB);

SSD PCIe da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5G;

quattro porte USB-C, una USB-A e jack audio;

tre uscite video (due HDMI e una USB-C) con supporto 4K.

Come si può vedere nell’immagine qui sopra, la confezione include l’adattatore per l’alimentazione (europeo), la staffa VESA con le relative viti per il montaggio dietro al monitor (opzionale), un cavo HDMI e il manuale di istruzioni. Tutto questo al prezzo finale di soli 219 euro, grazie allo sconto che puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

Se decidi di comprare adesso il Mini PC della serie Ecolite, lo riceverai a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. BOSGAME E2 è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica.