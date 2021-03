Mini PC Ryzen 7 16/256GB espandibile in offerta

Se siete affamati di prestazioni, ma volete un ingombro quanto più contenuto possibile, oggi vi proponiamo un’ottima offerta su un mini PC eccezionale. Stiamo parlando del Minis Forum UM700, un piccolo computer equipaggiato con un processore Ryzen 7 e completamente espandibile.

Mini PC Minis Forum UM700: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore troviamo un potentissimo AMD Ryzen 7 3750H, una CPU da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di 4GHz. Questa è affiancata da 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 256GB. Come premesso il PC si caratterizza per una forte espandibilità. È possibile, infatti, aumentare lo spazio di archiviazione sia sostituendo l’NVMe con uno più capiente, sia aggiungendo un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici. Anche la memoria di sistema è espandibile, basata su una configurazione a due canali, fino a 64GB. Da non trascurare la scheda grafica integrata Radeon Vega 10 che permette di far girare, con i dovuti compromessi, anche i giochi più recenti ad un buon framerate. Si tratta quindi di una configurazione ad altissime prestazioni, perfetto tanto per la casa quanto per l’ufficio adattandosi ad ogni utilizzo.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Quattro le porte USB tutte USB 3.0, di cui una con ricarica rapida per dispositivi mobili anche a PC spento, alle quali si somma una quinta porta USB Type-C. Due invece le uscite audio/video, una HDMI l’altra DisplayPort che insieme alla USB Type-C permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate per una maggiore velocità di trasferimento. Chiudono naturalmente le connessioni wireless al top grazie al chip Intel AX200, che fornisce il Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.1.

Grazie ad un’offerta lampo, il PC è disponibile su Amazon a soli 543,99 euro con uno sconto di ben 96 euro sul prezzo di listino.