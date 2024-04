Mini PC (Ryzen 7, 16/512GB) in sconto: -150€ con il coupon

Design unico e tre modalità di funzionamento (Eco, Auto, Performance) per ACEMAGICIAN AMR5: oggi il Mini PC è in forte sconto su Amazon. Per approfittare dell’offerta e metterlo sulla tua scrivania non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Le sue caratteristiche lo rendono adatto sia alla produttività quotidiana sia a tutti gli altri utilizzi, inclusi quelli relativi allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero, grazie a una potenza di calcolo molto elevata.

ACEMAGICIAN AMR5: il Mini PC è in offerta

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, racchiuse nel case compatto: processore AMD Ryzen 7 5700U con GPU integrata, 16 GB di RAM di tipo DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, quattro porte USB 3.0, una Type-C (con output video), uscite HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a tre monitor con risoluzione massima 4K, slot Ethernet e jack audio. Altre informazioni relative al comparto hardware e quello software sono riportate nella descrizione completa.

La promozione in corso ti permette di acquistare il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello AMR5) al prezzo finale di soli 339 euro, grazie allo sconto di 150 euro che in questo momento puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato su Amazon.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni al massimo se decidi di effettuare subito l’ordine. Sei ancora indeciso? Dai uno sguardo alle centinaia di recensioni positive che promuovono l’articolo con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle.