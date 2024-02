Mini PC con Ryzen 7, 16/512GB, W11: un MOSTRO, coupon -100€

Ti basta attivare il coupon su Amazon per tagliare il prezzo di NiPoGi AM02 PRO, un Mini PC dalle dimensioni compatte, ma in grado di diventare un valido alleato sulla tua scrivania. È adatto alla produttività, anche a quella più spinta, grazie a un comparto hardware di livello assoluto. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

NiPoGi AM02 PRO: che mostro di Mini PC

Vuoi sapere quali specifiche tecniche lo rendono un mostro di potenza? Eccole: processore AMD Ryzen 7 5700U con GPU Radeon RX Vega 8, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, jack audio. Per altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Considerando quanto appena scritto, l’offerta che oggi lo porta al prezzo finale di soli 349 euro può essere definita senza alcun dubbio un affare imperdibile. NiPoGi AM02 PRO è il Mini PC giusto per lavorare, ma non solo, anche per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero (strizza l’occhio agli appassionati di gaming). Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il manuale d’uso, l’adattatore per l’alimentazione e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Per approfittare dell’occasione è sufficiente attivare il coupon dedicato, tagliando così la spesa e portandola al suo minimo storico. Infine, segnaliamo la spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita entro domani dalla rete logistica di Amazon. Serve aggiungere altro?

