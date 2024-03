Mini PC (Ryzen 7, 16/512GB, WiFi6) in FORTE SCONTO

Approfitta del forte sconto sul prezzo di listino e metti sulla tua scrivania NiPoGi AM02, il Mini PC con caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività quotidiana, ma non solo, anche allo studio e all’intrattenimento multimediale. Approfitta dell’offerta su Amazon prima del quasi inevitabile sold out.

Un ottimo Mini PC: forte sconto su NiPoGi AM02

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore AMD Ryzen 7 5700U, chip grafico Radeon RX Vega 8, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, quattro USB 3.0 Type-A, una USB-C, slot Ethernet, jack audio, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per il collegamento simultaneo a un massimo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K. Vuoi saperne di più e conoscere altri dettagli sul comparto hardware o sul software in dotazione? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Racchiuso in un case dal design elegante e compatto, NiPoGi AM02 oggi può essere tuo nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 339 euro, di gran lunga inferiore rispetto a quello di listino. Il forte sconto è applicato in automatico, non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

Segnaliamo infine che Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita in un paio di giorni al massimo. Vale a dire che effettuando l’ordine ora sarà possibile vedere il Mini PC sulla propria scrivania entro non più di 48 ore. Sono inclusi un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.