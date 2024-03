Mini PC (Ryzen 7, 32/500GB, WiFi6): guarda CHE SCONTO

Un mostro di potenza racchiuso in un formato molto compatto: Beelink SER5 MAX, oggi in forte sconto su Amazon, è la scelta consigliata a chi cerca un Mini PC da dedicare anche alle operazioni più pesanti della produttività quotidiana. Le sue caratteristiche gli consentono di non temere alcun carico di lavoro.

Beelink SER5 MAX: un super Mini PC in forte sconto

Sei curioso di sapere quali sono le specifiche tecniche integrate? Ecco le più importanti: processore AMD Ryzen 7 5800H con chip grafico AMD Radeon 8, ben 32 GB di RAM (con possibilità di espansione fino a 64 GB), unità SSD da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, porte USB Type-A e Type-C, uscite video HDMI e Display Port, jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Beelink SER5 MAX supporta il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con risoluzione fino al 4K Ultra HD. Oggi, il Mini PC può essere tuo al prezzo finale di soli 454 euro grazia alla promozione in corso: tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon sconto dal valore di 85 euro disponibile su Amazon.

Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione e due cavi HDMI. L’e-commerce assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni per chi decide di effettuare subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.