Mini PC con Ryzen 7, 32/512GB e W11: SUPER SCONTO

Approfitta dello sconto di 121 euro e metti sulla tua scrivania ACEMAGICIAN AM06 Pro, un Mini PC adatto anche alla produttività più spinta, grazie a un comparto hardware di alto livello. È merito dell’offerta su Amazon che oggi lo propone a un prezzo davvero vantaggioso.

ACEMAGICIAN AM06 Pro: tutto sul Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche che lo rendono un mostro di potenza adatto alla produttività e non solo: processore AMD Ryzen 7 5700U con GPU AMD Radeon Vega 7, 32 GB di RAM di tipo DDR4, unità SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con dischi da 2,5 pollici fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, le porte di connessione presenti sul case sono le seguenti: doppio slot Ethernet, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, una USB-C con output video che insieme alle uscite HDMI e DisplayPort consente di collegare fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K, jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

ACEMAGICIAN AM06 Pro al prezzo finale di soli 389 euro, nella configurazione appena descritta, è il miglior affare di oggi della categoria. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Grazie alla spedizione gratuita gestita da Amazon è garantita la consegna a domicilio in un solo giorno: se si effettua subito l’ordine il Mini PC arriverà direttamente a casa entro domani senza spese aggiuntive per il trasporto. Nella confezione sono inclusi l’adattatore di rete per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

