Un mostro di Mini PC (Ryzen 7, 32GB/1TB) in DOPPIO SCONTO

Perfetto per la produttività e la creazione dei contenuti, ma anche per il gaming, ACEMAGICIAN AMR5 oggi è on doppio sconto su Amazon. Puoi acquistare il Mini PC approfittando di un risparmio di 473 euro rispetto al prezzo pieno. I punti di forza sono tanti, passiamoli in rassegna partendo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

Mini PC: doppio sconto su ACEMAGICIAN AMR5

Le specifiche tecniche sono di fascia alta, adatte anche ai compiti più gravosi. Eccole: processore AMD Ryzen 7 5800U con chip grafico Radeon RX Vega8 integrato, 32 GB di RAM, unità SSD da 1 TB di tipo M.2 per l’archiviazione, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Le porte di connessione presenti sul case sono quelle mostrate nell’immagine qui sotto, con supporto al collegamento simultaneo di tre schermi a risoluzione massima 4K. Una caratteristica unica è quella rappresentata dal selettore che circonda il pulsante di accensione per cambiare in un istante modalità di funzionamento tra Silenzioso, Automatico e Prestazioni. A questo si aggiunge l’illuminazione RGB del case. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Per acquistare il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello AMR5) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 386 euro invece di 859 euro, con un risparmio di ben 473 euro, puoi approfittare del doppio sconto disponibile in questo momento. Ecco come.

Attivando il coupon dedicato su Amazon; applicando il codice promozionale 86XZ6Z6J che trovi nella scheda del prodotto.

Se decidi di effettuare l’ordine ora, lo riceverai già entro domani direttamente a domicilio con la consegna gratuita gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.