Mini PC: Ryzen 7, 32GB/1TB a PREZZO STRACCIATO (coupon)

Ti basta attivare il coupon sconto disponibile in questo momento su Amazon per mettere sulla scrivania TRIGKEY Speed S5. È un Mini PC con caratteristiche adatte a soddisfare anche i più esigenti, capace di erogare una potenza di calcolo enorme, grazie a un comparto hardware di fascia alta. Oggi, in vendita a un prezzo stracciato considerando i suoi tanti punti di forza, può essere considerato il miglior affare della categoria.

TRIGKEY Speed S5: che occasione il Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione: processore AMD Ryzen 7 con GPU AMD Radeon Graphics 8, 32 GB di RAM, unità SSD da 1 TB per lo storage (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, uscite video HDMI, DisplayPort e USB-C, due porte USB Type-A e jack audio. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Quanto costa il Mini PC? Oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 479 euro, grazie al forte sconto che è possibile ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Ha tutto ciò che serve per le esigenze quotidiane della produttività, ma non solo, è adatto anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multiemediale.

La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, due cavi HDMI e il manuale utente. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio assicurata in un paio di giorni per chi effettua l’ordine ora. L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio su Amazon.