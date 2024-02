Mini PC con Ryzen 7, RAM 32GB, SSD 1TB, WiFi 6: CHE SCONTO

Ti basta un click per attivare il coupon che sblocca il doppio sconto su ACEMAGICIAN AM06 Pro. Il Mini PC, dal comparto hardware impressionante, è adatto anche alle operazioni più pesanti della produttività. Vediamo cosa rende l’offerta su Amazon un affare da cogliere al volo.

ACEMAGICIAN AM06 Pro, un mostro di Mini PC

Le specifiche tecniche sono da top di gamma assoluto: processore AMD Ryzen 7 5700U affiancato dal chip grafico AMD Radeon Vega 8, 32 GB di RAM di tipo DDR4 con possibilità di espansione fino a 64 GB, unità SSD NVMe da 1 TB, con possibilità di espansione fino a 2 TB, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Ecco invece le porte di connessione presenti sul case: due USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB-C con uscita video che siaggiunge a HDMI e DisplayPort per collegare fino a un massimo di tre schermi in contemporanea con risoluzione 4K, due slot Ethernet e jack audio.

Al prezzo finale di soli 429 euro invece di 839 euro come da miglior offerta recente, ACEMAGICIAN AM06 Pro è l’affare di oggi su Amazon per chi cerca un Mini PC potente e completo di tutto da dedicare al lavoro e non solo, in grado di fornire ottime prestazioni in ogni ambito. Per approfittare del doppio sconto è sufficiente attivare il coupon dedicato su Amazon.

Vale infine la pena segnalare che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se effettui subito l’ordine potrai metterlo sulla scrivania già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente in lingua italiana, un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.