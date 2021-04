Mini PC Ryzen 7 Wi-Fi 6 8/256GB in offerta

Se siete alla ricerca di un reale sostituto di una postazione desktop, ma in un formato estremamente compatto, Amazon ha la soluzione perfetta. Stiamo parlando del Beelink GTR, un piccolo computer equipaggiato con processore Ryzen.

Mini PC Beelink GTR: caratteristiche tecniche

In particolare il modello in questione ospita un Ryzen 7 3750H, una CPU da 4 core ed 8 thread per una frequenza massima di ben 4,0GHz. Questa è affiancata da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 256GB. Il tutto naturalmente può essere espanso facilmente rimuovendo il coperchio superiore. La memoria di sistema sfrutta una configurazione dual channel ed è espandibile fino a 32GB. Lo spazio di archiviazione invece prevede non solo l’SSD NVMe (sostituibile con uno più capiente), ma anche un secondo SSD M.2 SATA ed un terzo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Da non dimenticare la scheda video integrata Vega 10 in grado di far girare, seppur con i dovuti compromessi, gli ultimi titoli con un buon framerate. Si tratta quindi di una configurazione decisamente performante e soprattutto versatile, adatta ad ogni esigenza che sia il lavoro, lo studio o l’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività il piccolo di casa Beelink sorprende. Ben 6 le porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. A queste si aggiunge una porta USB Type-C nella parte frontale. Addirittura tre invece le uscite audio/video, due HDMI ed una DisplayPort, che sommate alla Type-C permettono di collegare ben 4 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60fps. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che combinano due diverse connessioni per una velocità di trasferimento maggiore. Molto interessante la presenza di un microfono ed un lettore di impronte. Il primo utile a gestire il PC direttamente con la voce grazie all’assistente vocale Cortana di Microsoft. Il secondo invece permette di impostare la propria impronta digitale come ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al computer. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC è acquistabile su Amazon a soli 679 euro con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.