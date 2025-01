Mini PC: che MOSTRO (Ryzen 9, 24/500GB) in sconto di 100€

C’è un coupon sconto da attivare su Amazon che taglia il prezzo di Beelink EQR6, permettendoti di risparmiare ben 100 euro sull’acquisto del Mini PC. Nonostante le sue dimensioni compatte è in grado di erogare una notevole potenza di calcolo, risultando adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento nel tempo libero. Diamo uno sguardo a cosa rende l’offerta in corso un affare da cogliere al volo.

Le specifiche di Beelink EQR6, un ottimo Mini PC

Il comparto hardware è pronto ad affrontare qualsiasi sfida, nell’ambito della produttività e non solo, grazie a specifiche tecniche di fascia alta. Inoltre, il case permette di eseguire upgrade nel tempo, andando a migliorare ulteriormente le prestazioni. Di seguito le caratteristiche più importanti, scopri di più nella descrizione completa.

processore AMD Ryzen 9 6900HZ con chip grafico AMD Radeon 680M;

24 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD PCIe 4.0 da 500 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e con doppio slot Ethernet;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C e jack audio.

Puoi ottenere uno sconto di 100 euro su Beelink EQR6 in modo semplice e veloce, così da tagliare la spesa: non devi far altro che attivare il coupon che trovi in questo momento su Amazon. La disponibilità è immediata. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.

Se lo ordini adesso, il Mini PC arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora.