Il Mini PC con schermo touch è in sconto su Amazon

Caratterizzato da un design unico per la categoria Mini PC, il modello HEIGAOLAPC M1 integra uno schermo touch che permette di utilizzarlo anche in mobilità. come una sorta di tablet, rendendo non più indispensabile la connessione a un monitor esterno (così come di mouse e tastiera). Oggi è proposto in sconto su Amazon e merita una segnalazione su queste pagine. Il consiglio per gli interessati è di attivare il coupon dedicato finché disponibile, approfittando così dell’offerta.

Ecco il Mini PC con schermo touch: attiva il coupon

Basato sul sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, è dotato di specifiche tecniche di tutto rispetto: display touch con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron J4125 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, memoria interna eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati, slot per microSD, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, altoparlante integrato, microfono, jack audio, due uscite uscite video HDMI per il collegamento simultaneo a più monitor esterni con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, tre porte USB Type-A e una Type-C, batteria interna da 2.500 mAh per l’utilizzo in mobilità. Per saperne di più è sufficiente consultare la descrizione completa.

A racchiudere ogni componente è un case compatto con dimensioni pari a 14,2×9,1×1,9 centimetri. Qui sotto un’immagine utile per osservare da vicino il particolare design del prodotto. Altre sono visibili nella scheda dedicata.

L’offerta di oggi permette di acquistare HEIGAOLAPC M1 al prezzo finale di soli 259,99 euro, grazie allo sconto su Amazon da ottenere con il coupon dedicato. È la scelta scelta giusta per vuole un Mini PC che possa tornare utile anche in mobilità.

L’e-commerce garantisce la disponibilitù immediata con spedizione gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto, potrebbero variare a seconda del numero di unità a magazzino.

