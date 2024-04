Mini PC: sconto 220€ su questo MOSTRO (Ryzen 7, 32GB/1TB)

Lanciato da poco, ACEMAGIC AM18 è protagonista oggi di un super sconto su Amazon. Hai la possibilità di mettere il Mini PC sulla scrivania con un risparmio di ben 220 euro. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato, così da tagliare la spesa. È in grado di assicurare una potenza di calcolo enorme, rendendolo adatto alla produttività e non solo.

ACEMAGIC AM18: le specifiche del nuovo Mini PC

Le specifiche tecniche sono da top di gamma assoluto. Ecco quali sono i punti di forza del comparto hardware: processore AMD Ryzen 7 7840HS con chip grafico AMD Radeon 780M, 32 GB di RAM di tipo DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Tra le porte fisiche presenti sul case ci sono due slot Ethernet, due USB 2.0 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 4.0 Type-C, HDMI, DisplayPort (per l’output video con risoluzione massima 8K a un massimo di tre monitor) e il jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Grazie allo sconto di 220 euro disponibile oggi su Amazon, puoi acquistare ACEMAGIC AM18 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 679 euro (fino all’esaurimento della promozione). Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon con un click.

Hai inoltre la possibilità di contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani se effettui subito l’ordine. Il Mini PC, come abbiamo visto, assicura un’enorme potenza di calcolo racchiusa in un design compatto e originale. Serve aggiungere altro?