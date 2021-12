Un Mini PC scontato per Natale? Sei ancora in tempo!

Non hai ancora finito di acquistare i regali di Natale? Te ne manca ancora uno e non vuoi spendere troppo? Scegli qualcosa di utile: un Mini PC. Il modello MinisForum Z83-F è proposto in questo momento con un coupon sconto su Amazon e la garanzia di riceverlo entro domani, giusto in tempo per metterlo sotto l'albero.

MinisForum Z83-F: il Mini PC su Amazon con il coupon

Adatto a gestire le operazioni base della produttività, così come la didattica da casa e la navigazione, integra un processore Intel, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, WiFi, Bluetooth, doppia uscita video con supporto al 4K, slot Ethernet, lettore per schede SD e porte USB 3.0. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare MinisForum Z83-F al prezzo finale di soli 165,99 euro, con consegna immediata (garantita entro domani) e spedizione gratuita: se compri ora il Mini PC, lo potrai mettere sotto l'albero di Natale. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon sconto su Amazon per approfittare dello sconto.