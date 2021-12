Natale a 33 giri: regala un giradischi, sei in tempo

Metti un giradischi sotto l'albero di Natale, sei ancora in tempo: quello del marchio MUSITREND con funzionalità avanzate come il modulo Bluetooth per lo streaming da smartphone e tablet si trova oggi in forte sconto su Amazon, con la garanzia di riceverlo entro domani.

Il giradischi di MUSITREND: in sconto e arriva domani

Ci puoi ascoltare vinili a 33, 45 e 78 giri, con o senza connetterlo ad altoparlanti esterni grazie alle casse stereo integrate. Lo stile “a valigetta” lo rende comodo per il trasporto. È caratterizzato da un design volutamente vintage, per richiamare alla mente l'epoca d'oro dei dischi in grande formato. Hai bisogno di altre informazioni? le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

Le recensioni di chi ha già avuto modo di mettere alla prova questo giradischi di MUSITREND lo promuovono con un rating complessivo di 4,2/5 stelle. Oggi lo trovi in sconto su Amazon al prezzo finale di soli 67,99 euro. Se lo compri subito, domani sarà da te con spedizione gratuita a domicilio.