Il decoder Nokia con media player in forte sconto

Perché non mettere sotto l'albero un regalo davvero utile per gli anni a venire? Magari un decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre, ma non uno qualunque: questo modello di Nokia unisce design, affidabilità e funzionalità avanzate. A renderlo ancora più interessante è il 20% di sconto proposto oggi da Amazon con la certezza di poterlo ricevere entro domani.

Più di un decoder per il digitale terrestre: Nokia 6000

Compatibile con i nuovi standard per ricevere tutti i canali TV anche in futuro e in alta definizione, include una porta USB che all'occorrenza lo trasforma in un media player per riprodurre contenuti multimediali come video, audio e immagini caricate su una chiavetta o un disco fisso esterno. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Nell'immagine qui sopra tutto ciò che si trova in dotazione nella scatola: dal telecomando con una disposizione chiara dei pulsanti al cavo HDMI, fino alla presa SCART per chi ne ha bisogno, l'alimentatore e due batterie AAA, oltre ovviamente al dispositivo stesso e al manuale con le istruzioni per l'uso.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo decoder DVB-T2 di Nokia (modello 6000) al prezzo finale di 39,90 euro invece di 49,99 euro come da listino, con la garanzia di riceverlo prima di Natale: se lo compri subito, domani sarà a casa tua.