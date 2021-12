Purificatore d'aria bomba: è Philips ed è in PROMO

Tornare a casa e avere finalmente un posto in cui poter respirare senza difficoltà è un vero toccasana. Se sei un tipo allergico o comunque vivi in un ambiente altamente urbano decidere di acquistare un purificatore d'aria non può che essere un'idea sensata. Se quindi è da tempo che ci stai pensando, ti faccio sapere che in promozione su Amazon trovi questo modello di Philips veramente eccezionale e che chiunque l'ha provato, l'ha amato. Grazie alla promozione del 40% te lo porti a casa con soli €113,99 approfittando di uno sconto che eguaglia quasi gli ottanta euro.

Per rendere l'acquisto ancora più conveniente ti dico che, se vuoi, puoi pagarlo con finanziamento a tasso zero. In ogni caso le spedizioni avvengono nel minor tempo possibile e senza alcun costo aggiuntivo se possiede un abbonamento prime.

Purificatore d'aria Philips: il tuo nuovo alleato

Un purificatore d'aria come quello proposto da Philips è veramente comodo da avere in casa. Con le sue dimensioni ridotte lo puoi piazzare praticamente dove vuoi, persino sul comodino accanto al letto perché tanto non ti dà alcun fastidio. Inoltre, appunto perché è possibile utilizzarlo in camera da letto, ti farà felice sapere che è ultra silenzioso quindi anche di notte non dovrai stare a sentire spiacevoli ronzii.

Grazie alla sua purificazione automatica intelligente si attiva quando in casa viene rilevato un livello di qualità non elevato. Per farti capire istantaneamente il risultato il LED posizionato al di sopra potrà colorarsi di blu o di rosso. In ogni caso grazie al suo filtro riesce ad eliminare il 99,9% dei batteri dei virus ma anche degli odori, dei pollini, della polvere e dei peli di animali fino a 0,3 micron.

Per facilità ti faccio capire che può essere installato in ambienti fino a 49 metri quadrati e che vanta delle modalità che puoi scegliere per adattarlo alle tue esigenze.

Acquista subito questo purificatore d'aria firmato Philips su Amazon a soli €113,99. Per poterlo pagare con finanziamento a tasso zero non devi far altro che scegliere Cofidis al momento del pagamento.