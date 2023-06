Solo 111 euro per questo Mini PC con CPU Intel e due dischi

Le caratteristiche di questo Mini PC proposto dal marchio Sidiwen lo rendono adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana, come l’elaborazione dei documenti, la posta elettronica e la comunicazione da remoto. Può inoltre tornare utile per lo studio e nel tempo libero, ad esempio per navigare online e per l’intrattenimento multimediale. La buona notizia è che oggi lo si può acquistare al prezzo finale di soli 111 euro. Come è possibile una spesa tanto contenuta, per un prodotto nuovo? Grazie al coupon da attivare che abbatte la spesa.

CPU Intel e due dischi per questo Mini PC a soli 111 euro

Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione degli aggiornamenti rilasciati. A livello di specifiche tecniche, invece, integra un processore Intel Celeron N4100 con GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, doppia memoria da 64+128 GB per l’archiviazione dei dati (eMMC e SSD con possibilità di ulteriore espansione), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.0, due porte USB 3.0 e altrettante 2.0, slot Ethernet, tre uscite video (due HDMI e una VGA) per la connessione sumultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, USB-C, jack audio e LED di alimentazione. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare il prodotto di Sidiweb al prezzo finale di soli 111 euro grazie allo sconto di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato in un click. Nella confezione sono inclusi anche l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, una staffa con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC già domani, così da poterli mettere subito sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.