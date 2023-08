Mini PC in sconto a 79 euro: è SNUNMU AK3

È sufficiente attivare il coupon dedicato su Amazon per comprare questo Mini PC al prezzo stracciato di 79 euro. Il modello SNUNMU AK3 ha caratteristiche che lo rendono adatto a un impiego per la produttività di base, l’intrattenimento e lo studio: è perfetto per il Back to School. Passiamo in rassegna le sue peculiarità per capire perché si tratta di un occasione da cogliere al volo.

SNUNMU AK3 a 79 euro: che occasione il Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con microSD), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre schermi con risoluzione fino a 4K, porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e jack audio. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft che assicura la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Tutto è racchiuso all’interno di un design compatto e minimalista, con ventole posizionate in modo da favorire una dissipazione ottimale del calore, in modo silenzioso. Al prezzo finale di soli 79 euro è un vero affare, considerando anche che nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale di istruzioni e un cavo HDMI. C’è anche una staffa di montaggio che, se lo si desidera, permette di fissarlo dietro allo schermo.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani. Meglio attivare il coupon prima del sold out quasi inevitabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.