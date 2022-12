Mini PC con speaker, lettore impronte e Core i5-11: -100€

ACEMAGICIAN TK11-A0 non è il solito Mini PC: a una notevole potenza di calcolo affianca alcune caratteristiche extra decisamente interessanti, come il lettore di impronte digitali integrato per l’autenticazione e gli altoparlanti stereo che rendono superflua la connessione di casse esterne. Oggi è protagonista con uno sconto di 100 euro su Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Il sistema operativo incluso è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

ACEMAGICIAN TK11-A0: sconto 100€ sul Mini PC

Diamo uno sguardo alle sue altre specifiche tecniche più importanti: processore Intel Core i5-1135G7, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth, uscite video HDMI, DisplayPort e Thunderbolt per la connessione simultanea a più monitor con supporto fino alle risoluzione 8K, quattro porte USB 3.0, un USB 4 Type-C, slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm e possibilità di espansione. Per tutti gli altri dettagli, consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto di 100 euro proposto da Amazon e applicabile semplicemente attivando il coupon, il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello TK11-A0) è acquistabile al prezzo minimo storico di 479 euro.

La disponibilità del prodotto è immediata, con consegna a domicilio in 24 ore e spedizione gratuita: se lo ordini subito domani sarà già sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nella produttività quotidiana e non solo.

