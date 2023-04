Mini PC Stick: solo 99€ e lo metti in tasca

A prima vista può sembrare una pendrive, la classica chiavetta in cui salvare i file per portarli con sé, dopotutto le sue dimensioni sono estremamente contenute (solo 12,8×12,2×5,6 centimetri), ma in realtà è un Mini PC Stick: oggi il modello SNUNMU T6 può essere tuo al prezzo di soli 99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività e lo puoi connetter e a qualsiasi monitor o televisore.

SNUNMU T6: perché il Mini PC Stick è un affare

Per capire perché si tratta di un affare, partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso agli aggiornamenti rilasciati. Queste, invece, sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile), slot microSD, una porta USB 2.0 e una USB 3.0, uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, Wi-Fi dual band e Bluetooth. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Come anticipato in apertura, oggi SNUNMU T6 può essere tuo al prezzo di soli 99 euro, una spesa davvero contenuta se si pensa a quanto possa tornare utile nel quotidiano, ad esempio per l’editing dei documenti o per la gestione della posta elettronica. È in grado di trasformare qualsiasi TV o schermo in una postazione di lavoro completa e dotata di connettività wireless.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. Ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro il fine settimana il Mini PC Stick sarà a casa tua senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio.

