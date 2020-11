Mini PC Stick AWOW: tre modelli in super offerta Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta Amazon che riguarda un PC talmente piccolo da contenere tutta la potenza all’interno di uno stick.

Si tratta del Mini PC della AWOW che presenta un design brevettato senza ventole e facilmente collegabile a qualsiasi monitor o TV grazie al semplice connettore HDMI 2.0 che permette di trasformare qualsiasi dispositivo dotato di porta HDMI in un PC.

La potenza nominale del normale PC desktop è di 220 W, ma la potenza nominale di AWOW NV41S con Intel Celeron J4105 da 1.5 GHz è di soli 10 W portando ad un risparmio energetico fino all’85% grazie anche al sistema di raffreddamento passivo brevettato e realizzato con una custodia di alluminio.

Questo Mini PC Stick presenta anche una scheda grafica Intel HD Graphics 500 con cui è possibile godere di tutti i principali contenuti multimediali in risoluzione 4K. La memoria RAM è di 4 GB LPDDR4 mentre la memoria ROM è garantita da un Serial ATA-600 da 64 GB espandibile tramite Micro SD fino a 512 GB. Presente inoltre una connessione Wi-Fi Dual-Band da 2.4/5 GHz 802.11 ac/b/g/n 1X MIMO, Bluetooth 4.2, una porta Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e una porta USB-C per la ricarica.

Dotato di Windows 10 Pro e supporto ad Ubuntu, questo Mini PC Stick AWOW NV41S può essere vostro grazie ad un’offerta Amazon con uno sconto di 40,74 euro rispetto al prezzo di listino. In offerta anche i modelli TX2 Z3850 da 4/64 GB e NV41S N3350 da 4/64 GB. Il primo è in offerta a 107,53 euro con uno sconto del 28%, il secondo è a 127,49 euro con uno sconto del 25%.

Le differenze tra l’AWOW NV41S e gli altri due modelli

Le loro differente rispetto all’AWOW NV41S? Il TX2 Z3850 è il modello economico, presenta un processore meno performante, solo una porta USB 3.0 e una 2.0 e soprattutto una ventolina di raffreddamento interna che non la rende ideale per gli ambienti silenziosi. È però il modello ideale per piccoli lavori basilari urgenti come modifica di documenti o invio di email. Il NV41S N3350, invece, differisce solo per il processore che è un Intel Celeron N3350 (fino a 2,4 GHz) ed è il modello intermedio dell’azienda per coloro i quali cercano affidabilità e ottime prestazioni senza eccessivi fronzoli.