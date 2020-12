Mini PC Stick con SoC Intel e GPU UHD scontato su Amazon

Piccolo e potente: il Mini PC Stick di Minis Forum è oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire e di cui approfittare subito considerando che è uno dei mini PC più venduti e più richiesti sul portale di e-commerce.

Mini PC Stick di Minis Forum caratteristiche tecniche

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Celeron N4120 (fino a 2,6 GHz di frequenza operativa), scheda grafica Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4, memoria interna da 64 GB con possibilità di espansione tramite schede microSD fino a 128 GB o hard disk esterno fino a 2 TB, uscita video HDMI 2.0 e porta Mini DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K con la possibilità di collegare fino a due monitor contemporaneamente, due porte USB 3.0, WiFi Dual Band e Bluetooth 5.0. Tutto questo in dimensioni davvero compatte: lunghezza 133 mm, larghezza 46 mm, altezza 14 mm.

Assomiglia più ad un supporto di memoria che ad un PC, ma la sua potenza non mente di certo così come la presenza del sistema operativo Windows 10 pre-installato. Per iniziare a usare il Mini PC Stick di Minis Forum non bisogna far altro che collegarlo allo slot HDMI del monitor o del televisore. L’alimentazione avviene tramite una comoda porta USB-C con il cavo in dotazione. Tutto questo al prezzo di soli 152,99 euro rispetto ai consueti 179,99 euro.

