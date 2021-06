Mini PC stick Intel 4 core 4/64GB a meno di 120 euro

Torna in offerta uno dei mini PC più interessanti presenti su Amazon, per le suo dimensioni tanto ridotte da entrare nel taschino della giacca. Stiamo parlando naturalmente dell’ACEPC T6, un mini PC stick per chi vuole una portabilità estrema.

Mini PC stick ACEPC T6: caratteristiche tecniche

Il processore che equipaggia il PC è un Intel Atom Z8350, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questa è accompagnata da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione. Non manca, comunque, la possibilità di espandere la memoria di massa attraverso una microSD fino a 128GB, grazie ad uno slot per memory card integrato. Non si tratta certo di una configurazione che brilla per le sue performance, ma sufficiente per le piccole attività quotidiane. Una soluzione molto interessante per le presentazioni, la DAD, le funzioni d’ufficio o l’intrattenimento.

Dal punto di vista delle connessioni non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono due di cui una USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive. Per la connessione a monitor o TV troviamo un connettore HDMI integrato, che va inserito direttamente nella porta posteriore del display, supportando una risoluzione fino al 4K. Non mancano le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie alle offerte del giorno il PC è acquistabile a soli 118,91 euro su Amazon con uno sconto di 21 euro sul prezzo di listino.