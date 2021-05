Mini PC Stick Intel 4 core 4/64GB meno di 120 euro

L’offerta che vi proponiamo oggi riguarda uno dei prodotti più venduti su Amazon in ambito mini PC. Stiamo parlando dell’ACEPC PC Stick T6, un computer vero e proprio dalle buone prestazioni per le piccole attività, e dimensioni poco superiori ad una normale pen drive.

Mini PC ACEPC Stick T6: caratteristiche tecniche

Il PC è equipaggiato con un processore Intel Atom Z8350 da 4 core e 4 thread che raggiunge una frequenza 1,92GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio per l’archiviazione eMMC. Nonostante le dimensioni tanto contenute, non manca la possibilità di espandere la memoria di massa attraverso una microSD fino a 128GB, grazie allo slot integrato. Non si tratta certo di un’eccellenza sul piano delle performance, ma neanche è pensato per offrire prestazioni da prima. Il formato ultracompatto è dedicato a chi cerca una configurazione sufficiente alle piccole attività d’ufficio, o per l’intrattenimento, combinata con una trasportabilità assoluto. Insomma, si infila senza problemi nel taschino della giacca, con un peso decisamente contenuto.

Dal punto di vista della connettività invece il computer senza dubbio sorprende. Troviamo ben 2 porte USB di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. L’uscita audio/video HDMI è integrata, il che vuol dire che non avremo bisogno di ulteriori cavi per collegare il PC al monitor. È possibile collegare un monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente naturalmente un interruttore on/off oltre al già citato slot per microSD. Non mancano le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. In breve, una soluzione perfetta per seguire le lezioni in DAD o fruire dei contenuti multimediali, anche in streaming come su Netflix o Prime Video, con un formato piccolo, comodo da portare sempre con sé.

Grazie alle offerte del giorno, il PC è acquistabile su Amazon a soli 118,91 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.