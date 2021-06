Mini PC Stick Intel 4 core 8/128GB 4K 60Hz in offerta

Come di consueto non manca il nostro consiglio su un buon mini PC, in questo dalle dimensioni estremamente ridotte, ma dalle ottime prestazioni. Stiamo parlando del Mini PC Stick MeLE equipaggiato con processore Intel quad-core.

Mini PC Stick MeLE: caratteristiche tecniche

Il processore a cui ci riferiamo è un Intel Celeron J4125, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. Questa è affiancata da 8GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione, espandibili di altri 128GB attraverso una microSD. Naturalmente si tratta di una configurazione fanless, esente quindi da ventole, che la rendono completamente silenziosa anche a pieno carico. Si tratta di un computer senza enormi pretese, ma considerando le dimensioni sicuramente dalle grandi capacità. Una soluzione perfetta per chi lavora in mobilità, per la DAD ed anche per l’intrattenimento. Molto interessante anche come media center da portare in vacanza, per godere dei contenuti multimediali su Netflix, Prime Video o Disney+.

Per quanto riguarda la connettività invece, è davvero sorprendente considerando lo spazio a disposizione. Due le porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne. L’uscita HDMI è integrata e permette di collegare un monitor con risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente il pulsante on/off così come un jack combinato per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Non manca neanche una porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete che solo il cavo è in grado di offrire. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto il PC è acquistabile su Amazon a 274,99 euro con uno sconto di 15 euro sul prezzo di listino.