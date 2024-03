Mini PC Stick: il nuovo MeLE PCG02 Pro è già in SCONTO

Appena lanciato, MeLE PCG02 Pro è già in sconto su Amazon. Il nuovo Mini PC Stick ha dalla sua tutte le caratteristiche di un computer completo, racchiuse però in un case davvero compatto: le dimensioni sono ridotte a soli 14,6×6,1×2 centimetri, paragonabili a quelle di uno smartphone tradizionale, tanto da poterlo mettere in tasca. Oggi puoi attivare il coupon e acquistarlo risparmiando.

MeLE PCG02 Pro: attiva lo sconto per il Mini PC Stick

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. La potenza di calcolo è garantita dal processore Intel N100 con architettura Alder Lake, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, due uscite video HDMI 2.0 con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB-C 3.2 Gen 2 (una delle quali con Power Delivery 3.0) e jack audio. Puoi trovare altre informazioni a proposito delle specifiche tecniche integrate e delle funzionalità nella descrizione completa sull’e-commerce.

La promozione in corso ti permette di acquistare MeLE PCG02 Pro al prezzo finale di soli 244 euro invece di 279 euro come da listino, approfittando di uno sconto di 35 euro. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato, basta un click.

Il Mini PC Stick è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Si tratta di un ottimo affare per chi cerca un computer tascabile da dedicare a produttività, studio, navigazione o intrattenimento nel tempo libero.