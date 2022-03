Mini PC Stick NiPoGi: un computer tascabile a un prezzo incredibile

Il giorno in cui riesci ad infilare un vero PC desktop nel taschino della giacca è arrivato e oggi puoi acquistare il tuo ad un prezzo eccezionale. Si tratta del Mini PC Stick NiPoGi, un computer dalle dimensioni poco superiori ad una pendrive, ma dalle prestazioni incredibili per il formato, disponibile a soli 150 euro su Amazon grazie a un doppio sconto segnando un nuovo minimo storico.

Mini PC Stick NiPoGi: caratteristiche tecniche

Il design come puoi immaginare è estremamente compatto, con una superficie completamente forata per agevolare la dissipazione del calore. Questa è affidata ad un sistema esclusivo che unisce un generoso heatsink ad una microventola che rende il computer piuttosto silenzioso anche a pieno carico. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, quindi potrai anche effettuare gratuitamente l’upgrade al nuovo Windows 11. Ad affiancare il processore ci sono 6GB di memoria RAM e 128GB di ROM per l’archiviazione di massa. Nel complesso un computer dalle ottime prestazioni per le attività quotidiane come la gestione dei documenti con il pacchetto Office, la navigazione e l’intrattenimento.

Nonostante le dimensioni estremamente ridotte, non manca la possibilità di estendere lo spazio di archiviazione grazie alle due porte USB 3.0 ad alta velocità. Queste consentono di collegare al computer periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive. Sorprendente la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Non mancano, ovviamente, le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2. In particolare, quest’ultimo rappresenta la soluzione migliore per collegare le periferiche di input lasciando libere le porte USB. Infine, per quanto riguarda l’interfaccia audio/video, il PC sfrutta un connettore HDMI integrato capace di gestire un monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz.

Grazie ad uno sconto del 25%, che si somma ad un coupon di 30 euro, il Mini PC Stick NiPoGi è disponibile su Amazon a soli 149,91 euro per un risparmio di ben 90 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.