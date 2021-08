Un Mini PC Stick (ASUS VivoStick TS10) a questo prezzo è un REGALO

Mettiamo subito in chiaro che non si tratta di un dispositivo adatto né alla produttività né alla gestione dei software più pesanti, ma per le attività basilari come la riproduzione dei contenuti multimediali o per trasformare un televisore in una Smart TV ha tutto ciò di cui c'è bisogno: il Mini PC Stick della serie ASUS VivoStick (modello TS10) può essere acquistato oggi su Amazon approfittando del 35% di sconto sul prezzo di listino.

ASUS VivoStick TS10: metti il PC in tasca

Basato sul sistema operativo Windows 10 Pro, integra specifiche tecniche paragonabili a quelle di un PC di alcuni anni fa: processore Intel Atom x5-Z8350, 2 GB di RAM, memoria eMMC da 32 GB, moduli WiFi e Bluetooth, porte USB 2.0 e USB3.0, jack audio da 3,5 millimetri per microfono e altoparlanti o auricolari. Si connette alla presa HDMI di monitor o TV ed è pronto all'uso, l'alimentazione tramite cavo USB. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Le dimensioni di VivoStick TS10 sono davvero contenute: ‎13,5×3,6×1,7 centimetri (peso 75 grammi). Oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 65,50 euro invece di 99,99 euro come da listino. Con questa offerta ti metti un PC in tasca, davvero!