Il dispenser intelligente per il sapone: by Amazon, con Alexa

Un dispenser intelligente per il sapone, in grado di interfacciarsi tramite l'assistente virtuale Alexa a un dispositivo della gamma Echo (alcuni sono in sconto), progettato da Amazon in modo da ricordare a chi lo usa come si lavano correttamente le mani: è lo Smart Soap Dispenser. Al momento non risulta disponibile in Italia e anche negli Stati Uniti dove è stato commercializzato è già sold out.

Amazon presenta lo Smart Soap Dispenser con Alexa

Sulla parte superiore trova posto un timer LED che dopo aver erogato il sapone fa scattare un conto alla rovescia da 20 secondi, il tempo necessario per eliminare ogni forma di germi e batteri, come consigliato dal Centers for Disease Control and Prevention. Se connesso a uno smart speaker può riprodurre una canzoncina o intrattenere l'utente con una barzelletta o un aneddoto divertente dalla stessa durata. Non mancano poi un modulo WiFi per lo scambio dei dati e una porta micro-USB per la ricarica della batteria interna. Il prezzo? 54,99 dollari.

Come già detto, lo Smart Soap Dispenser di Amazon non è (ancora in vendita) in Italia. Qui si trovano però alternative più economiche, ma altrettanto valide: potete sempre sceglierne uno da pochi euro e contare fino a 20. Facile, no?