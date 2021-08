Xiaomi Mi Box S 4K, tutto lo streaming che c'è (-38%)

Tutto lo streaming che c'è, in un piccolo Mi Box da affiancare al televisore, sfruttando uno sconto che mai come oggi è scoppiettante: Xiaomi ha tagliato il prezzo del proprio Xiaomi Mi Box S 4K, il dispositivo per Android TV che consente di trasformare qualsiasi televisore in una Smart TV. L'offerta è su eBay, dove il Mi Box scende da 100 a 61,5 euro (-38%) e raggiunge di gran lunga il miglior prezzo disponibile online per far proprio questo device che apre le porte al mondo dello streaming.

Xiaomi Mi Box S 4K: pronto per lo streaming?

Mentre ti prepari alla nuova stagione di Serie A e Champions League, non dovrai soltanto pensare a quali abbonamenti inseguire, ma anche come accedere a questi contenuti. La comodità di un media player simile, infatti, non teme confronti: è sufficiente portarlo vicino alla TV con cui vuoi seguire le partite della tua squadra del cuore e la connessione vi porterà su tutte le emozioni che cerchi.

Piccolo, piccolissimo, tanto sottile da scomparire al fianco della tv. Il Mi Box S 4K è un media player in tutto e per tutto, con Android ed i servizi Chromecast inclusi, gestibile a voce tramite Assistente Google e con una promessa altisonante: tutta la qualità della definizione 4K Ultra HD. Una connessione alla tv e una alla rete Wifi di casa, tutto il resto è fatto di click e comandi vocali per accedere a DAZN, Netflix, YouTube, Spotify o qualunque altra piattaforma sia possibile raggiungere tramite le app su Google Play.

Elegante, minuscolo, essenziale. La sua forza sta nella sua semplicità. Lo sconto disponibile oggi è un richiamo della giungla per chi si prepara a vivere una stagione di emozioni in tv e vuole rendere quanto più semplice e ricca la propria esperienza: non sottovalutare l'utilità di un Media Player in questa annata di grande cambiamento, perché solo uno strumento facile potrà rendere davvero comoda la vita tra gli streaming. Quello che una volta si chiamava “zapping” è oggi un flusso discontinuo di programmazioni tra le quali optare, sulle quali cercare, nelle quali comodamente affossare le proprie ore di tempo libero: lo Xiaomi Mi Box S 4K è lì per ascoltarti e assecondarti. 38% di sconto, 61,5 euro in tutto, con telecomando e cavo HDMI incluso: mai più senza.