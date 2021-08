iPhone 12 mini (128GB) nuovo con 189 € di sconto

Progettato da Apple appositamente per coloro che preferiscono i dispositivi dalle dimensioni contenute, iPhone 12 mini è protagonista oggi di un'ottima offerta su eBay, con uno sconto di 189,10 euro sul prezzo di listino. L'occasione perfetta per coloro che sono alla ricerca del melafonino che li accompagnerà negli anni a venire.

Formato mini, MAXI SCONTO per questo iPhone

Piccolo formato, ma zero compromessi in termini di potenza o caratteristiche. Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: display Super Retina XDR da 5,4 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel, chip A14 Bionic con Neural Engine, 128 GB di memoria interna per lo storage, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, sensore frontale da 12 megapixel, tecnologia Face ID per l'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale, WiFi, Bluetooth, supporto alle reti 5G, ai pagamenti con Apple Pay e a tutte le altre funzionalità del sistema operativo iOS. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare iPhone 12 mini al prezzo di soli 699,90 euro invece di 839,00 euro come da listino Apple: puoi scegliere tra le colorazioni Nero, Bianco e PRODUCT(RED). La spesa non cambia, il venditore è sempre lo stesso, con quasi 70.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay a certificarne l'affidabilità. Il dispositivo sarà consegnato in un paio di giorni a domicilio con spedizione gratuita. Cosa stai aspettando?