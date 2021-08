Qualità HP e potenza di Ryzen a meno di 500 euro con il portatile da 14 pollici

Se sei alla ricerca di un buon portatile, pensato per la produttività, ma adatto a qualsiasi operazione abbiamo ciò che fa per te. Stiamo parlando dell’HP 14s-fq0002sl, un laptop piuttosto tradizionale, caratterizzato da un ottimo hardware ad un prezzo decisamente accessibile.

PC portatile HP 14s-fq0002sl: caratteristiche tecniche

Il display scelto per questo portatile è un 14 pollici micro-edge con risoluzione Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia IPS. Questa garantisce un’ottima fedeltà cromatica ed un angolo di visione di ben 178 gradi. La tastiera ha layout italiano standard, mentre il touchpad è di dimensioni generose decisamente comodo soprattutto per la navigazione. Non manca un lettore di impronte digitali che permette di utilizzare l’impronta per l’accesso al sistema operativo. Una soluzione che aggiunge un alto grado di sicurezza in caso di furto o smarrimento del laptop. Presente la webcam, in questo caso una TrueVision di HP da 720p.

Tuttavia, è sulla dotazione hardware che il PC rivela il suo punto di forza. Ad alimentare il computer c’è un processore AMD Ryzen 5 4500U, una CPU da 6 core e 6 thread con una frequenza massima di ben 4GHz. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Da non trascurare la scheda video integrata Radeon Graphics che, seppur con qualche compromesso, permette di giocare agli ultimi titoli con un buon framerate. Dal punto di vista della connettività, troviamo un’ottima dotazione, ormai piuttosto rara sui laptop. Le porte USB 3.0 Type-A sono due, a cui si aggiunge una terza porta USB Type-C. Integrato anche un pratico lettore di schede sul lato sinistro, ideale soprattutto per i professionisti che utilizzano quotidianamente questo tipo di supporto. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connessione di periferiche esterne. In sostanza una configurazione piuttosto essenziale, ma dalle prestazioni elevate perfetta naturalmente per la produttività, ma che ben si adatta anche allo svago e all’intrattenimento.

Grazie ad uno sconto del 17%, il PC è acquistabile su Amazon a soli 499,99 euro con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino.