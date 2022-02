Mini PC Stick: un desktop grande come una pendrive (-100€)

Le pendrive sono senza dubbio comode per avere i propri file sempre con sé, ma avere in tasca l’intero computer è decisamente meglio. Il MeLe Mini PC Stick è un computer poco più grande di una chiavetta USB realmente tascabile, ma dalle prestazioni decisamente interessanti per soli 179 euro su Amazon segnando un nuovo minimo storico.

Mini PC Stick MeLe: caratteristiche tecniche

Il dispositivo ha un design non solo compatto, ma anche piuttosto sottile, con una gradevole superficie texturizzata. Nonostante le dimensioni, offre un ottimo sistema di raffreddamento passivo che consente al processore di funzionare a pieno carico e con la massima silenziosità. All’interno ospita un Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, affiancato da ben 8GB di memoria RAM DDR4 e 128GB eMMC per l’archiviazione. Nel complesso una configurazione performante per l’ufficio e le attività quotidiane, capace di gestire in maniera fluida e agevole la navigazione, il pacchetto Office e i contenuti multimediali. Anche se rivolto all’utilizzo professionale, infatti, è una soluzione perfetta come media center da avere sempre a portata di mano per accedere a Netflix, Prime Video e Disney+, ad esempio.

La connettività, a dispetto delle dimensioni, mette a disposizione tutte le interfacce di cui potresti avere bisogno. Sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità, perfette per espandere l’archiviazione con periferiche esterne come pendrive, hard disk o SSD. L’iscita audio/video è HDMI ed è integrata, così da poter connettere direttamente l’intero PC all’ingresso di TV o monitor. Notevole la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che consente di connettere il computer alla rete attraverso il cavo così da ottenere la massima stabilità e velocità della rete. Completano la dotazione la rete wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Nel complesso una macchina decisamente completa ideale per qualsiasi attività, dal lavoro allo svago passando per lo studio.

Grazie ad un coupon di 30 euro, che si somma ad uno sconto preapplicato del 25%, il MeLe Mini PC Stick è disponibile su Amazon a soli 179 euro per un risparmio di addirittura 100 euro sul prezzo di listino.