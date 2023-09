Mini PC SUPER ECONOMICO: ti bastano 80€ su Amazon

Il Mini PC di cui ti stiamo per parlare è l’ideale per fare da muletto o per la produttività di base, non solo per via delle sue dimensioni contenute, ma soprattutto per il prezzo a cui puoi acquistarlo oggi: solo 80,66 euro approfittando dell’offerta lampo di Amazon.

Mini PC a 80 euro: la scheda tecnica

Questo mini PC è incredibilmente sottile e leggero. Pesa solo 499 grammi, il che lo rende perfetto per i viaggi di lavoro o per chi ha spazi limitati sulla scrivania. Non lasciarti ingannare però dalle sue dimensioni ridotte dato che il sistema è alimentato da un potente processore Celeron N3350. Con Windows 10 (64 bit) preinstallato, offre prestazioni eccezionali e un’esperienza utente fluida. La RAM DDR3 e l’archiviazione 64GB eMMC assicurano un funzionamento senza intoppi, mentre la scheda grafica 4K UHD 505 garantisce una qualità d’immagine eccezionale. Questo mini PC supporta Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, oltre a una connessione LAN da 1000 Mbps. Il Bluetooth 4.2 consente di collegare facilmente dispositivi come mouse, tastiere e altoparlanti wireless, mentre la connettività WiFi ad alta velocità ti permette di goderti video in streaming, giochi online e molto altro senza interruzioni. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo mini PC è progettato per mantenere temperature di funzionamento ottimali. Il coperchio di raffreddamento del disco rigido contribuisce a mantenere il processore CPU a una temperatura ideale, garantendo prestazioni rapide e senza surriscaldamenti. Acquista il Mini PC a 80 euro su Amazon Se stai cercando un mini PC compatto, potente ed economico, questa offerta su Amazon è ciò che fa per te. Non perdere l’opportunità di portare a casa questo mini PC ad appena 80,66 euro. Sia che tu abbia bisogno di una soluzione per il lavoro o per il tempo libero, questo mini PC si adatterà perfettamente alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.