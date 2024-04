Mini PC: attiva il coupon su T9 Plus, tuo a soli 134€

Non devi far altro che attivare il coupon sconto proposto oggi da Amazon per mettere sulla tua scrivania questo Mini PC al prezzo di soli 134 euro. Si tratta del modello SUKOTOP ‎T9 Plus, con caratteristiche adatte alla produttività quotidiana, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale in streaming. Non sappiamo quante siano le unità in promozione né fino a quando durerà l’offerta, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

SUKOTOP T9 Plus: le specifiche del Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N95 con architettura Alder Lake, 8 GB di RAM LPDDR5, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. Le porte fisiche presenti sul case sono tre USB 3.1 Type-A, due Ethernet, tre uscite video HDMI 2.0 per il collegamento simultaneo di altrettanti schermi con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa sull’e-commerce.

Oggi, il Mini PC del marchio SUKOTOP (modello T9 Plus) può essere tuo al prezzo finale di soli 134 euro. Se vuoi approfittare dello sconto non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e un supporto VESA per chi desidera montarlo dietro al monitor.

Amazon si occupa della spedizione, garantendo la disponibilità immediata del prodotto e con la consegna gratuita prevista entro un massimo di 48 ore se effettui subito l’ordine. Infine, le dimensioni: sono davvero compatte, pari a 8,9×8,9×4,3 centimetri, mentre il peso è di circa 200 grammi.