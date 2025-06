Mini PC tascabile: il coupon per MeLE Quieter 4C con CPU Intel

L’appellativo Mini PC va addirittura stretto a MeLE Quieter 4C, considerate le sue dimensioni che lo rendono addirittura tascabile: 13,2×8,1×1,8 centimetri. Oggi lo trovi in sconto su Amazon con un’offerta dedicata, venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito attraverso la rete logistica dell’e-commerce. Il case è progettato per dissipare il calore in modo efficace senza l’impiego di ventole, risultando così perfettamente silenzioso.

MeLE Quieter 4C: le specifiche del Mini PC

Integra il processore Intel N100 di dodicesima generazione con frequenza fino a 3,40 GHz, affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per lo storage. Tra le altre specifiche tecniche in dotazione ci sono la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 e le porte mostrate dall’immagine qui sotto: due USB-C, tre USB-A, jack audio, slot Ethernet e doppia uscita video HDMI. Il collegamento è possibile con un massimo di tre monitor in contemporanea a risoluzione 4K. C’è anche il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Attiva il coupon che trovi sull’e-commerce in questo momento per sbloccare lo sconto e acquistare MeLE Quieter 4C al prezzo finale di 249 euro. Il Mini PC ha disponibilità immediata, ma non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta.

C’è anche la consegna gratis, prevista già entro domani. Il voto medio ottenuto con le recensioni pubblicate dai clienti Amazon è superiore a 4 stelle su 5. Nella confezione sono inclusi la staffa VESA per chi vuole agganciarlo dietro allo schermo, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente con le istruzioni di base.