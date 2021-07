Mini PC tascabile ideale da portare in vacanza in sconto

Se sei alla ricerca di un Mini PC da portare ovunque con la massima comodità, abbiamo una soluzione che fa esattamente al caso tuo. Stiamo parlando del Mini PC Stick ACEPC W5, un piccolo computer poco più grande di una chiavetta USB da portare semplicemente in tasca, proposto da Amazon a soli 159,90 euro.

Mini PC Stick ACEPC W5: caratteristiche tecniche

Iniziamo dicendo che si tratta di un PC a tutti gli effetti, equipaggiato con un processore Intel Atom Z8350 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è affiancato da ben 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC per l’archiviazione, espandibili di altri 128GB tramite scheda microSD. Non si tratta certo di un computer che fa delle prestazioni il suo punto di forza. Tuttavia, considerando le dimensioni, offre una soluzione davvero interessante per le attività quotidiane. Ottimo per elaborare documenti con il pacchetto Office, per la navigazione o per fruire di contenuti multimediali in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. È un’ottima soluzione anche come media center da portare in vacanza, grazie ad un design estremamente compatto, e prestazioni superiori ai tradizionali TV Box.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Sono presenti ben due porte USB Type-A entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. L’uscita video è naturalmente una sola, ma integrata: una HDMI che permette di connettere direttamente il computer alla TV, con una risoluzione fino al 4K. senza alcun cavo. Chiudono le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Insomma, difficilmente troverete qualcosa di tanto compatto e altrettanto versatile a questo prezzo.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il W5 è acquistabile su Amazon a soli 159,90 euro con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino.