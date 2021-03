Mini PC tascabile Intel 4 core 6/128GB in offerta

Oggi Amazon propone uno dei mini PC più interessanti del mercato, grazie ad una buona espandibilità, e dimensioni incredibilmente ridotte. Si tratta del Chuwi LarkBox, un piccolissimo computer equipaggiato con processore Intel ideale per la casa, per l’ufficio e per il lavoro in mobilità.

Mini PC Chuwi LarkBox: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, troviamo un Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 6GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB, naturalmente espandibili. È possibile, infatti, sia sostituire l’SSD M.2 preinstallato con uno più capiente fino a 1TB, sia aggiungere una microSD fino a 128GB grazie al pratico slot integrato. Si tratta di una configurazione piuttosto potente considerando la compattezza e la silenziosità. Un computer perfetto per la navigazione o lo studio domestico, così come per la gestione dei documenti con il pacchetto Office, o la fruizione dei contenuti multimediali anche in streaming.

Dal punto di vista della connettività, a dispetto delle dimensioni, non manca davvero nulla. Troviamo due porte USB Type-A 3.0, una porta USB Type-C ed un’uscita HDMI per l’audio/video. Non manca ovviamente il jack combinato per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono, oltre al già citato lettore di schede. Presenti persino le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.1. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, che in soli 6×6 cm racchiude tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Inoltre questa peculiarità gli garantisce una facilità di trasporto impareggiabile, utile per chi tende a lavorare in mobilità.

Grazie alle offerte del giorno, su Amazon è acquistabile a soli 160,65 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.