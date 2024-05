Mini PC TECLAST N20: CROLLO del prezzo su Amazon (-44%)

Il TECLAST N20 è il mini PC che ridefinisce il concetto di potenza e portabilità. Con dimensioni di 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e un peso di soli 412 g, questo dispositivo può essere comodamente posizionato ovunque, anche negli spazi più ristretti. Grazie al supporto VESA incluso, è possibile fissarlo dietro il monitor, liberando spazio prezioso sulla scrivania e mantenendo un ambiente di lavoro ordinato e funzionale. Inoltre oggi, grazie a un mega sconto del 44% su Amazon, puoi farlo tuo al prezzo ridicolo di soli 149,99 euro, anziché 269,99 euro.

Mini PC TECLAST N20: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Sotto il cofano, il TECLAST N20 ospita un processore Intel Jasper Lake N5095, progettato per offrire alte prestazioni con un basso consumo energetico. La CPU a 4 core e 4 thread, con una frequenza che varia da 2.0 GHz fino a 2.9 GHz, garantisce una reattività eccezionale e una fluidità operativa anche nelle applicazioni più esigenti. La compatibilità con il sistema operativo Linux lo rende una scelta eccellente per sviluppatori e utenti avanzati che cercano un mini PC versatile.

La scheda grafica Intel UHD integrata con 16 unità di esecuzione permette al TECLAST N20 di supportare la risoluzione UHD 4K, rendendolo perfetto per la riproduzione di contenuti multimediali ad alta definizione. Le due porte HDMI e la porta Type-C completa consentono di collegare fino a tre display contemporaneamente, offrendo una soluzione ideale per chi necessita di una configurazione multi-monitor per il lavoro o l’intrattenimento.

La connettività è un elemento chiave del TECLAST N20. Le porte includono due HDMI, quattro USB 3.2, un’uscita cuffie da 3,5 mm e una porta Ethernet RJ45, garantendo la massima versatilità nel collegamento di periferiche e dispositivi esterni. Il supporto per Wi-Fi ac dual-band e Bluetooth 5.0 assicura connessioni wireless rapide e affidabili, permettendo di lavorare senza interruzioni e collegare accessori wireless facilmente.

Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe M.2 da 512 GB, il TECLAST N20 offre prestazioni elevate e tempi di risposta rapidissimi. La tecnologia M.2 assicura velocità di trasferimento superiori rispetto agli HDD tradizionali, rendendo questo mini PC ideale per l’uso in ambienti domestici e professionali. L’SSD è sostituibile, permettendo di aumentare lo spazio di archiviazione in base alle proprie necessità.

Il sistema di raffreddamento del TECLAST N20 è stato progettato per mantenere il dispositivo silenzioso e fresco. La ventola turbo silenziosa e il case in lega di alluminio assicurano un raffreddamento efficace, garantendo la longevità del mini PC. Questo lo rende adatto a essere utilizzato in qualsiasi ambiente, inclusi quelli dove il silenzio è d’obbligo.

Non perdere l’opportunità di acquistare il mini PC TECLAST N20 con uno sconto epico del 44% su Amazon. Scopri come questo dispositivo può trasformare il tuo modo di lavorare e divertirti, combinando dimensioni compatte, prestazioni elevate e una versatilità straordinaria in un unico, incredibile pacchetto. Affrettati e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 149,99 euro, prima che sia troppo tardi.