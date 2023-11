Mini PC TECLAST N20: ULTIMA possibilità su Amazon (-23%)

Il mini PC TECLAST N20 è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 23% e un coupon extra di 40 euro, grazie alle super offerte del Black Friday. Questa promozione è valida solo fino a mezzanotte di oggi 27 novembre, quindi è l’ultima occasione per approfittare di questo affare straordinario. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 159,99 euro.

Mini PC TECLAST N20: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il TECLAST N20 è stato recentemente aggiornato per offrire una versione più sottile e leggera, con dimensioni di appena 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e un peso di soli 412 g. Questo mini PC è grande quanto il palmo di una mano, rendendolo perfetto per essere posizionato su una postazione di lavoro affollata o per essere appeso dietro un monitor grazie al supporto VESA incluso. Con la sua portabilità, il TECLAST N20 è ideale per viaggi di lavoro e l’utilizzo in ufficio.

Le prestazioni di questo mini PC sono alimentate dal processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione, con 4 core e 4 thread, 4 MB di cache e un basso consumo energetico di 15W. Con una velocità di clock da 2.0GHz a 2.9GHz, questo mini PC offre prestazioni elevate. L’unità SSD PCI-e 3.0 NVMe da 512 GB garantisce un avvio rapido dei programmi, offrendo un’esperienza informatica fluida e reattiva.

Il TECLAST N20 supporta la riproduzione di video in risoluzione UHD 4K grazie alla scheda grafica Intel UHD con 16 unità di esecuzione. Con due porte HDMI e una porta Type C completa, è possibile collegare fino a tre display contemporaneamente. Le molteplici interfacce includono anche 4 porte USB 3.2, una porta Ethernet RJ45, e supporto Wi-Fi ac dual-band e Bluetooth 5.0.

Con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD, questo mini PC offre prestazioni elevate per l’home office, la navigazione web 4K e l’intrattenimento multimediale. Il raffreddamento efficiente è garantito dalla ventola silenziosa da 15W TDP e dal case monoblocco in lega di alluminio.

TECLAST offre una garanzia di 2 anni sul mini PC N20, garantendo la qualità e la longevità del prodotto.

