Mini PC top di gamma con Ryzen 5 a meno 75 euro

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, oggi abbiamo un vero e proprio affare da cogliere al volo su Amazon. Si tratta del Minis Forum UM250, un potentissimo mini PC equipaggiato con processore Ryzen, perfetto per ogni esigenza.

Mini PC Minis Forum UM250: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, troviamo un AMD Ryzen 5 2500U dotato di 4 core ed 8 thread grazie al supporto alla tecnologia SMT (Simultaneous Multi-Threading). Questo è affiancato da ben 16GB di memoria RAM e un SSD da 512GB. Molto interessanti sono le possibilità di espansione che permettono innanzitutto di aumentare l’archiviazione di massa aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici, o sostituendo l’M.2 con uno più capiente. È possibile, inoltre, espandere anche la memoria RAM su una configurazione dual-channel. Parliamo quindi di una configurazione ad altissime prestazioni, in grado di assolvere a qualsiasi funzione. Da non sottovalutare infatti è anche la scheda video integrata Vega 8, che permette con i dovuti compromessi, di far girare i giochi più recenti.

Dal punto di vista della connettività invece troviamo davvero di tutto. Le porte USB sono quattro e tutte USB 3.0 di cui una con ricarica rapida anche a PC spento. A queste va sommata una porta USB Type-C, che insieme all’uscita HDMI e quella DisplayPort permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente, con risoluzione 4K a 60Hz. Due invece le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare la velocità di due diverse reti cablate. Chiudono le connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1.

Grazie ad un’offerta lampo, il PC di Minis Forum è acquistabile su Amazon a soli 424,99 euro con uno sconto di ben 75 euro sul prezzo di listino.