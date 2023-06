Mini PC top di gamma (Intel Core): coupon taglia il prezzo a metà

Blackview MP200 è un Mini PC dotato di caratteristiche ideali per la produttività di tutti i giorni, con un comparto hardware che non teme i carichi di lavoro più pesanti. Oggi è protagonista assoluto su Amazon con un’offerta da non lasciarsi sfuggire, un’occasione che lo propone a metà prezzo rispetto al listino. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon -50% dedicato. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che assicura la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite.

Blackview MP200: coupon -50% per il Mini PC

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Core i5-11400H con chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una Type-C, slot Ethernet e jack audio. Le dimensioni sono pari a 183x150x76 millimetri, il peso si attesta a 690 grammi. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, Blackview MP200 può essere acquistato al prezzo finale di soli 449,99 euro, la metà rispetto agli 899,99 euro di listino, grazie allo sconto del 50% proposto oggi dall’e-commerce e di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine è certo di ricevere il Mini PC già entro domani e direttamente a casa, grazie alla spedizione gratuita e immediata gestita dalla logistica di Amazon. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.