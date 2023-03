Mini PC top di gamma: le migliori Offerte di Primavera Amazon

A dispetto del loro formato, i Mini PC top di gamma sono in grado di erogare una enorme potenza di calcolo, paragonabile se non addirittura superiore a quella dei computer desktop tradizionali. Qui è dove segnaliamo i migliori modelli in sconto oggi grazie alle Offerte di Primavera su Amazon. Il più evoluto ha un cuore Intel core i9 di dodicesima generazione.

I migliori Mini PC in sconto con le Offerte di Primavera

Rimandiamo alle schede dei singoli prodotti, consultabili attraverso i link qui sotto, per tutti i dettagli in merito a specifiche tecniche e design. Tra le unità Windows, c’è anche un rappresentante del mondo macOS, il Mac mini di Apple. Eccoli.

Chi cerca un’alternativa più economica non rimarrà a bocca asciutta: nella categoria entry level segnaliamo il modello SNUNMU AK3 a soli 99 euro con processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e sistema operativo Windows 10 Pro.

Al via oggi, l’evento Offerte di Primavera su Amazon si concluderà nella tarda serata di mercoledì 29 marzo, alle 23:59. Fino ad allora sarà possibile approfittare di migliaia di sconti per ogni categoria: qui segnaleremo le migliori scovate in Informatica ed Elettronica.

