Mini PC: triplo monitor a meno di 200 euro

Se siete alla ricerca di un mini PC, ma senza troppe rinunce sul fronte delle prestazioni, Amazon offre una delle migliori soluzione per il rapporto prezzo/prestazioni. Stiamo parlando dell’ACEPC Mini, un dispositivo piuttosto economico, ma oggi proposto con uno sconto irresistibile.

ACEPC Mini: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, il mini PC ospita un Intel Celeron J4125, una CPU da 4 core in grado di raggiungere i 2,7GHz. A questa la società ha affiancato ben 8GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione. Tuttavia se lo spazio di memorizzazione dovesse risultare insufficiente, il PC offre la possibilità di aggiungere un hard disk interno da 2,5 pollici fino a 2TB, ed una microSD fino a 128GB.

Dal punto di vista della connettività il device di ACEPC presenta una particolarità molto interessante. Grazie a due uscite HDMI sommate ad un’uscita VGA è possibile collegare e gestire fino a tre monitor contemporaneamente. Non mancano tre porte USB di cui due USB 3.0. Presenti anche le connessioni wireless grazie al Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. In confezione viene inoltre fornita la staffa con attacco VESA per fissare il computer direttamente al monitor in modo da evitare qualsiasi ingombro sulla scrivania.

Si tratta di una soluzione interessante ed estremamente compatta, perfetta tanto per lo studio quanto per il lavoro e la produttività. Amazon lo propone ad un prezzo di soli 186,91 euro con uno sconto di oltre 50 euro sul prezzo di listino.