Mini PC tuttofare completamente silenzioso con CPU Intel a meno di 120 euro

Quello che ti suggerisco oggi è un interessante Mini PC per le piccole attività quotidiane, che Amazon propone con uno sconto eccezionale. Si tratta del Mini PC Win Z8350, un computer equipaggiato con processore Intel dalle ottime prestazioni e soprattutto silenzioso.

Mini PC Win Z8350: caratteristiche tecniche

Il processore, come suggerisce il nome, è un Intel Atom Z8350 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione eMMC. Lo spazio per la memorizzazione dei dati è naturalmente espandibile, sia tramite un HDD/SSD da 2,5 pollici, sia tramite lo slot per microSD per ulteriori 128GB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, indirizzata a chi desidera una macchina compatta e facile da trasportare. Tuttavia, si tratta di una soluzione perfetta per elaborare documenti con Office, navigare in internet o godere dei contenuti multimediali su Netflix, Prime Video o Disney+. Un prodotto perfetto da portare in vacanza come media center per l’intrattenimento. Inoltre, il sistema di raffreddamento è fanless, il che rende il PC completamente silenzioso.

Dal punto di vista della connettività, infatti, abbiamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Trasferire i dati o guardare un film direttamente dalle periferiche esterne non sarà un problema. Lo stesso si può dire per i backup, che grazie al bandwidth di 5Gbps avverrà in maniera piuttosto rapida. Due le uscite video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare ben 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN che permette di godere delle prestazioni di rete offerte dalle connessioni cablate. Chiudono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il computer è acquistabile su Amazon a soli 114,90 euro, con un risparmio di ben 75 euro sul prezzo di listino.