Mini PC Ubuntu Intel 8/128GB triplo disco in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, oggi abbiamo un prodotto davvero interessante da proporvi. Si tratta dell’Otazak iPC45, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel e OS Ubuntu, caratterizzato da una notevole espandibilità.

Mini PC Otazak iPC45: caratteristiche tecniche

Negli scorsi giorni vi abbiamo proposto diverse alternative con sistema operativo Linux, dal formato estremamente compatto ed una ridotta espandibilità. In questo caso ritroviamo un PC dalle dimensioni un po’ più generose, ma dalle performance importanti ed una notevole espandibilità dal punto di vista dell’archiviazione. Il processore è un Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread in grado di raggiungere una frequenza di 2,7GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM LPDDR4 ed un SSD M.2 SATA da 128GB. Non manca tuttavia il supporto ad HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB, oltre che il supporto ad un terzo disco SSD NVMe, che garantirebbe velocità di lettura e scrittura nettamente superiori. Naturalmente anche l’SSD preinstallato può essere sostituito con uno più capiente. Insomma dal punto di vista della memoria di massa, soddisfa davvero qualsiasi esigenza sia in termini di spazio che di prestazioni.

Anche dal punto di vista della connettività non è stato trascurato nulla. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità, a cui si somma una quinta porta Type-C. Non avremo problemi quindi a collegare ulteriori periferiche, e a trasferire velocemente file da dispositivi esterni come HDD, SSD o pen drive. Due le uscite video, entrambe HDMI, che permettono di collegare 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente ovviamente una porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le massime prestazioni di rete che solo il cavo riesce a garantire. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. In sostanza un prodotto estremamente versatile per ogni utilizzo, da quello casalingo a quello professionale, passando per un utilizzo industriale. Che vogliate seguire le lezioni in DAD, lavorare su Office o browser, o ancora creare un media server il PC di Otazak gestirà tutto in maniera eccellente.

Il computer sbarcato su Amazon solo due settimane fa, può essere acquistato al prezzo di 259 euro già in sconto di 10 euro rispetto al prezzo di listino.