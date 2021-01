Mini PC: uno dei più piccoli al mondo a un prezzo altrettanto ridotto

Di Mini PC ve ne parliamo praticamente tutti i giorni dato che la richiesta è tanta e le offerte seguono il trend. Ognuno di loro presenta delle caratteristiche peculiari, ma finora nessuno aveva una potenza così grande contenuta in uno spazio così piccolo. Stiamo parlando del Mini PC CHUWI LarkBox Pro in offerta su Amazon tramite un coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello.

Mini PC CHUWI LarkBox Pro: grande quanto il palmo di una mano, potente come un PC desktop

Partiamo dalla caratteristica principale: le dimensioni. Questo Mini PC CHUWI LarkBox Pro può letteralmente essere messo in tasca grazie alle dimensioni di soli 61 x 61 x 43 mm e un peso di appena 127 g. Internamente il cuore pulsante è composto da un processore Intel Celeron J4125 a bassa potenza operativa, la scheda grafica è una performante UHD Intel Graphics 600 integrata che garantisce una riproduzione fluida e senza interruzioni di contenuti multimediali fino alla risoluzione UltraHD 4K. Ciò gli permette di essere un buon compagno di lavoro, di studio o di intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività troviamo due porte USB 3.0, una porta USB-C, una porta HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm, slot di espansione MicroSD, Bluetooth 5.1 e Wireless dual band. La memoria interna è di 6 GB per la RAM DDR4 e 128 GB per la ROM con supporto per l’espansione del disco rigido tramite SSD M.2 fino ad 1 TB. Presente anche il supporto VESA per il montaggio nel retro di un monitor, di una televisione o di qualsiasi altro dispositivo che necessita le funzionalità di un Mini PC.

Non manca, infine, Windows 10 preinstallato e il supporto a Linux. Il prezzo di questo gioiellino è altrettanto piccolo, parliamo di 189 euro di listino che arriva a 170,10 euro grazie al coupon del 10% da inserire prima dell’acquisto del prodotto.