Il Mini PC di UXX a 89€ è il GRANDE AFFARE di oggi

Non devi far altro che attivare il coupon sconto proposto su Amazon per allungare le mani sul Mini PC di UXX al prezzo finale di soli 89 euro. Si tratta di uno dei migliori affari di oggi per la categoria Informatica dell’e-commerce. La sua qualità è testimoniata dal voto medio di 4,7/5 stelle assegnato da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova. Compatto e silenzioso durante il funzionamento, all’occorrenza lo puoi portare ovunque e sarà subito pronto a entrare in azione collegandolo a un qualsiasi schermo, anche al televisore.

UXX: attiva il coupon e acquista il Mini PC

Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N3550, GPU Intel UHD Graphics 505, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2, slot Ethernet, doppia uscita video HDMI+VGA per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e jack audio. Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo è Windows con la versione 10 Pro preinstallata. Consulta la scheda del prodotto per saperne di più.

Oggi c’è la possibilità di acquistare il Mini PC del marchio UXX, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 89 euro. La confezione include un mouse wireless, la staffa VESA per chi vuole montarlo dietro allo schermo, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e il manuale utente.

Se lo ordini ora, lo riceverai entro 48 ore con spedizione gratuita curata dalla rete logistica di Amazon e consegna a domicilio. Un ottimo affare che consente di allungare le mani su un computer completo di tutto per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento multimediale, racchiuso in un formato davvero compatto e leggero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.